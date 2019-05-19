Бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов Андрей Портнов вернулся в Украину. Об этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав фото возле автобуса.
"Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, - пора возвращаться", - написал Портнов.
Политик отметил, что также пора "строить и восстанавливать".
"Привет, моя дорогая Родина!", - добавил Портнов.
Ранее сообщалось, что СБУ завела дело на Портнова по статье о госизмене. Его подозревают в причастности к аннексии Крыма.
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Источник: korrespondent.net
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