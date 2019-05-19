Саудовская Аравия созвала внеочередной саммит лидеров арабских стран

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз созвал лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лиги арабских государств для участия во внеочередном саммите в Мекке. Об этом сообщает Anadolu.

Как сообщается, внеочередной саммит лидеров исламских стран состоится 30 мая в Мекке. Целью саммита является консультации с целью укрепления безопасности и стабильности в регионе.

Отметим, что саммит был созван на фоне обострения в Персидском заливе, и недавних нападений на две нефтеперекачивающие станции Саудовской Аравии, а также саботажем 4 торговых кораблей.

Как сообщалось, появилось видео последствий атаки БПЛА в Саудовской Аравии. Ответственность за атаки с использованием беспилотников взяли на себя повстанцы-хуситы. Вызванный взрывами пожар не нанес серьезного ущерба.

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Источник: korrespondent.net