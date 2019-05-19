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19. 05. 2019

За Аллерова внесли залог в почти пять миллионов

За бывшего командующего Нацгвардией Юрия Аллерова внесли залог. Об этом заявил адвокат подозреваемого Игорь Мороз, сообщает Громадське.

Залог в размере 4,8 миллиона гривен внесли еще в пятницу, 17 мая, но Аллеров до сих пор находится под стражей. Адвокат объясняет, что залог был внесен после 18:00, то есть когда рабочий день уже закончился.

"Залог внесли, но не отпустили, делают все, чтобы держать его", - сказал Игорь Мороз.

Игорь Мороз считает, что уже на следующей неделе Аллерова должны отпустить. 

Напомним, 14 мая НАБУ задержало Юрия Аллерова и двух представителей строительной корпорации Укрбуд Девелопмент. Их подозревают в совершении коррупционного преступления во время обмена квартирами в Киеве. Ущерб от сделки оценивается в сумму более 81 млн гривен.

Позже Соломенский райсуд Киева в пятницу, 17 мая, арестовал на два месяца экс-командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова, которого подозревают в хищении 81 млн гривен на строительстве жилья для военных.

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Источник: korrespondent.net

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