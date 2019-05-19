В Ужгороде полицейский влетел в бетонную стену на служебном авто

В Ужгороде, в микрорайоне Доманевка, правоохранитель на служебном автомобиле Dacia Logan, врезался в бетонное ограждение, полицейские начали проверку по факту ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел 18 мая, в 15:18. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Как установили полицейские, в ДТП попал один из сотрудников полиции, двигаясь по дороге в микрорайоне Доманевка. Он не справился с управлением - и столкнулся с бетонной опорой. В авто мужчина находился один.

В результате аварии водитель получил травмы и госпитализирован в медучреждение, где ему была оказана квалифицированная помощь.

Ранее в МВД сообщили, что полицейские разбили половину автопарка. За время работы Национальной полиции из приобретенных 2,5 тысячи автомобилей было разбито 1,3 тысяча.

Напомним, в Киеве протаранили полицейское авто. Пострадавшего правоохранителя госпитализировали. Перед этим в Полтаве патрульное авто столкнулось с легковушкой, несколько человек попали в больницу.

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Источник: korrespondent.net