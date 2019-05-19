Полиция нашла арсенал оружия, расследуя взрыв в Приватбанке

В Сватовском районе Луганской области оперативники уголовного розыска в рамках уголовного производства по факту подрыва филиала банка провели следственные действия и обнаружили большое количество оружия и взрывчатки. Об этом сообщает пресc-служба Нацполиции.

Сообщается, что в поселке Мостки Сватовского района правоохранители в гараже 58-летнего мужчины обнаружили арсенал оружия. На место находки сразу прибыли специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа.

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Правоохранители изъяли у мужчины 5 гранатометов РПГ-22 и РПГ-26, 6 автоматов Калашникова, 57 гранат РГД-5, Ф-1, РГО, РКГ, 3 противопехотные мины МОН-50, 5 запалов к минам, 53 запалы к гранатам, 36 магазинов к АК, около 11 тыс. патронов и 15 сигнальных ракет.

Как сообщалось, в Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении Приватбанка. Злоумышленник погиб на месте, еще шесть человек были госпитализированы с ранениями.

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Источник: korrespondent.net