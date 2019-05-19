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19. 05. 2019

Обнародован график Зеленского в день инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский после торжественного заседания Верховной Рады по случаю принесения им присяги украинскому народу примет участие еще в ряде официальных мероприятий, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, после инаугурации в парламенте Зеленский поучаствует в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и церемонии поднятия Государственного флага Украины.

Затем вместе с супругой он поприветствует глав иностранных делегаций и побывает на приеме для глав иностранных делегаций.

Во второй половине дня у Зеленского запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в администрации президента Украины.

Ранее Зеленский пригласил всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию.

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Источник: korrespondent.net

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