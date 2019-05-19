Возле Верховной Рады в Киеве проходит репетиция инаугурации президента Украины, сообщает Украинская Правда с места событий, подготовка продлится до 22:00 воскресенья, 19 мая.
По словам организаторов, первая репетиция состоится при участии статиста, позже к репетиции может присоединиться и сам Зеленский.
Генеральная репетиция должна была стартовать в 14:00, однако ее начало отложили.
Площадь между Радой и Мариинским парком разделена желто-голубыми забором.
Несколько десятков человек работают над техническим обеспечением трансляции и организацией процедуры инаугурации.
Возле здания Рады и Мариинского дворца смонтировали два больших экрана.
Правопорядок в центральной части столицы обеспечивает полиция, на месте подготовки присутствуют руководители патрульной и Национальной полиции, а также Нацгвардии.
Cмотрите фотогалерею: Под Радой репетируют инаугурацию
Напомним, ранее СМИ сообщали, что самого новоизбранного президента на репетиции не будет.
Зеленский пригласил всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию.
Инаугурация Зеленского: онлайн-трансляция
Источник: korrespondent.net