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19. 05. 2019

Под Радой репетируют инаугурацию

 
Возле Верховной Рады в Киеве проходит репетиция инаугурации президента Украины, сообщает Украинская Правда с места событий, подготовка продлится до 22:00 воскресенья, 19 мая.
 
По словам организаторов, первая репетиция состоится при участии статиста, позже к репетиции может присоединиться и сам Зеленский.
 
Генеральная репетиция должна была стартовать в 14:00, однако ее начало отложили.
 
Площадь между Радой и Мариинским парком разделена желто-голубыми забором.
 
 
Несколько десятков человек работают над техническим обеспечением трансляции и организацией процедуры инаугурации.
 
 
Возле здания Рады и Мариинского дворца смонтировали два больших экрана.
 
Правопорядок в центральной части столицы обеспечивает полиция, на месте подготовки присутствуют руководители патрульной и Национальной полиции, а также Нацгвардии. 
 

Cмотрите фотогалерею: Под Радой репетируют инаугурацию

 
Напомним, ранее СМИ сообщали, что самого новоизбранного президента на репетиции не будет.
 
Зеленский пригласил всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию.
 
Инаугурация Зеленского: онлайн-трансляция
 

Источник: korrespondent.net

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