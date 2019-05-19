Инаугурация Зеленского. Кто представит Чехию и Британию

Великобританию на церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет представлять министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад, лорд Уимблдон, заявили в посольстве Украины в Лондоне.

"Мы благодарны за решения правительства Великобритании отправить старшего министра Тарика Ахмада в Украину на инаугурацию президента Владимира Зеленского 20 мая 2019года", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Чехию на церемонии инаугурации Зеленского предстит председатель Сената Ярослав Кубера. Чеську Республіку на завтрашній церемонії інавгурації Президента України представлятиме Голова Сенату (верхньої палати) Парламенту Ярослав Кубера. За протокольною ієрархією - це друга посадова особа в державі. — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 19 мая 2019 г. "Чешскую Республику на завтрашней церемонии инаугурации президента Украины будет представлять Председатель Сената (верхней палаты) парламента Ярослав Кубера. По протокольной иерархии - это второе должностное лицо в государстве", - написал в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Напомним, что администрация президента Соединенных Штатов отправит на инаугурацию Зеленского делегацию во главе с министром энергетики Риком Перри. В Киев кроме Перри и спецпредставителя Госдепа США по Украине Крута Волкера приедут посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

Инаугурация Зеленского: онлайн-трансляция

Источник: korrespondent.net