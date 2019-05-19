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19. 05. 2019

Инаугурация Зеленского. Кто представит Чехию и Британию

 
Великобританию на церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет представлять министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад, лорд Уимблдон, заявили в посольстве Украины в Лондоне.
 
"Мы благодарны за решения правительства Великобритании отправить старшего министра Тарика Ахмада в Украину на инаугурацию президента Владимира Зеленского 20 мая 2019года", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
 
Чехию на церемонии инаугурации Зеленского предстит председатель Сената Ярослав Кубера.

Чеську Республіку на завтрашній церемонії інавгурації Президента України представлятиме Голова Сенату (верхньої палати) Парламенту Ярослав Кубера. За протокольною ієрархією - це друга посадова особа в державі.

— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 19 мая 2019 г.
 
"Чешскую Республику на завтрашней церемонии инаугурации президента Украины будет представлять Председатель Сената (верхней палаты) парламента Ярослав Кубера. По протокольной иерархии - это второе должностное лицо в государстве", - написал в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
 
Напомним, что администрация президента Соединенных Штатов отправит на инаугурацию Зеленского делегацию во главе с министром энергетики Риком Перри.
 
 
В Киев кроме Перри и спецпредставителя Госдепа США по Украине Крута Волкера приедут посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.
 
Инаугурация Зеленского: онлайн-трансляция
 

Источник: korrespondent.net

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