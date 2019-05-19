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19. 05. 2019

Порошенко провел последнее публичное мероприятие в качестве президента

 
Участие Петра Порошенко в траурных мероприятиях в Быковне под Киевом по случаю Дня памяти жертв политических репрессий стало для президента последним публичным мероприятием в должности, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.
 
"Это было последнее публичное мероприятие Порошенко в должности президента. Ему сегодня многие пожимали руку, его благодарили простые украинцы, пришедшие к мемориалу", — написала Геращенко, которая работала в команде президента, в частности, как уполномоченный по мирному урегулированию на Донбассе.
 
 
В Украине 19 мая является Днем памяти жертв политических репрессий. В Быковне под Киевом по этому случаю состоялись общегосударственные траурные мероприятия.
 
Напомним, 20 мая в Киеве состоится инаугарация нового президента Украины Владимира Зеленского.
 
 

Источник: korrespondent.net

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