Лента RSS
Подписаться на ленту
19 мая 2019, воскресенье, 17:43
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,33
19. 05. 2019

В Египте прогремел взрыв возле пирамид Гизы, есть постарадвшие

 
В Египте около пирамид Гизы произошел взрыв, целью которого должен был стать автобус с туристами, в результате происшествия пострадало 12 человек, сообщает Deutsche Welle.
 
Большинство пострадавших - иностранные туристы. Взрыв произошел рядом с забором Национального музея Египта в тот момент, когда мимо проезжал автобус.
 
В то же время Skynewsarabia сообщило, что в результате взрыва ранения получили 17 человек. 
 
Пирамиды Гизы - одно из самых популярных туристических мест Египта. Ранее в этом районе произошел взрыв около автобуса с туристами из Вьетнама, что привело к гибели 4 человек.
 
Напомним, что ранее в Египте военные при поддержке сил МВД ликвидировали 47 экстремистов на севере и в центральной части Синайского полуострова.
 
 
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Самые порядочные люди - экстрасенсы, они никогда не пользуются своими способностями, чтобы выиграть в лотерею!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Следите ли вы за «Евровидением»?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.