В Египте прогремел взрыв возле пирамид Гизы, есть постарадвшие

В Египте около пирамид Гизы произошел взрыв, целью которого должен был стать автобус с туристами, в результате происшествия пострадало 12 человек, сообщает Deutsche Welle.

Большинство пострадавших - иностранные туристы. Взрыв произошел рядом с забором Национального музея Египта в тот момент, когда мимо проезжал автобус.

В то же время Skynewsarabia сообщило, что в результате взрыва ранения получили 17 человек. Пирамиды Гизы - одно из самых популярных туристических мест Египта. Ранее в этом районе произошел взрыв около автобуса с туристами из Вьетнама, что привело к гибели 4 человек. Напомним, что ранее в Египте военные при поддержке сил МВД ликвидировали 47 экстремистов на севере и в центральной части Синайского полуострова.

Источник: korrespondent.net