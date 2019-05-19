В Египте прогремел взрыв возле пирамид Гизы, есть постарадвшие

В Египте около пирамид Гизы произошел взрыв, целью которого должен был стать автобус с туристами, в результате происшествия пострадало 12 человек, сообщает Deutsche Welle.
Большинство пострадавших - иностранные туристы. Взрыв произошел рядом с забором Национального музея Египта в тот момент, когда мимо проезжал автобус.
В то же время Skynewsarabia сообщило, что в результате взрыва ранения получили 17 человек.
Пирамиды Гизы - одно из самых популярных туристических мест Египта. Ранее в этом районе произошел взрыв около автобуса с туристами из Вьетнама, что привело к гибели 4 человек.
Напомним, что ранее в Египте военные при поддержке сил МВД ликвидировали 47 экстремистов на севере и в центральной части Синайского полуострова.
Источник: korrespondent.net