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19. 05. 2019

Порошенко уволил уполномоченного по правам ребенка

 
Президент Украины Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка.
 
Согласно указу №290/2019, президент уволил Кулебу в воскресенье, 19 мая.
 
Кулеба занимал должность уполномоченного президента по правам ребенка с декабря 2014 года. Ранее он был директором благотворительной организации Открытое сердце и президентом международной благотворительной организации Служба спасения детей. Также, в 2006-2014 годах возглавлял Службу по делам детей исполнительного органа Киевского городского совета.
 
Напомним, что Порошенко всю последнюю неделю увольнял представителей своей команды с государственной службы. В пятницу, 17 мая, Порошенко подписал указ об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголка. Также он подписал ряд указов об освобождении от исполнения обязанностей своих внештатных советников.
 
В воскресенье, 19 мая, Порошенко принял участие в последем публичном мероприятии в качестве президента.
 
20 мая в Киеве состоится инаугарация нового президента Украины Владимира Зеленского.
 
 

Источник: korrespondent.net

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