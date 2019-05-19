Порошенко уволил уполномоченного по правам ребенка

Президент Украины Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка.

Согласно указу №290/2019, президент уволил Кулебу в воскресенье, 19 мая.

Кулеба занимал должность уполномоченного президента по правам ребенка с декабря 2014 года. Ранее он был директором благотворительной организации Открытое сердце и президентом международной благотворительной организации Служба спасения детей. Также, в 2006-2014 годах возглавлял Службу по делам детей исполнительного органа Киевского городского совета.

Напомним, что Порошенко всю последнюю неделю увольнял представителей своей команды с государственной службы. В пятницу, 17 мая, Порошенко подписал указ об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголка. Также он подписал ряд указов об освобождении от исполнения обязанностей своих внештатных советников.

В воскресенье, 19 мая, Порошенко принял участие в последем публичном мероприятии в качестве президента.

20 мая в Киеве состоится инаугарация нового президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: korrespondent.net