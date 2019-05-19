Зе!кономика. Как президентство Зеленского повлияет на наши деньги

В предвыборной программе Владимира Зеленского было много обещаний, которые задевали избирателей за живое, пишет Павел Харламов в №9 Журнала Корреспондент. Это простые и понятные налоги, дешевые кредиты для населения и предпринимателей, свобода бизнеса, усиление социальных стандартов в целом — реформа медицины и образовательной системы, повышение зарплат бюджетникам и пересмотр пенсий.

Но после выборов риторика Зеленского и его окружения несколько изменилась: да, мы стараться будем, но ничего особо не обещаем. Начались ссылки на то, что коммунальные тарифы — это прерогатива правительства и Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), что налоговые ставки меняет Верховная Рада, а за все, что касается банковского рынка, кредитов и валютного курса, отвечает Национальный банк. И президент на их решения, а значит, и на большинство экономических процессов в стране влиять никак не может.

Но на самом деле может. Президент обладает широкими полномочиями. У него есть право законодательной инициативы, в том числе присваивать законопроектам статус первоочередных, он подписывает либо ветирует законы, которые принимает парламент. Президенту напрямую подчиняется НКРЭКУ, и он подает в Верховную Раду представление на назначение и увольнение главы НБУ. Также гарант вправе наказать Кабмин за плохую работу и вынести на рассмотрение парламента резолюцию недоверия правительству, даже может инициировать роспуск Верховной Рады.

Так что и тарифы, и зарплаты, и налоги во многом зависят именно от того, кто занимает пост главы государства. Другое дело, насколько добросовестно он будет заниматься решением этих и других волнующих население вопросов.

ВРЕМЯ ПОШЛО

Первые 100 дней после инаугурации считаются своеобразным испытательным сроком для каждого президента. От гаранта ждут важных реформаторских решений, которыми он докажет свою способность управлять государством.

В штабе Зеленского подготовили план действий на 100 дней. Но! Рассказывая об этом плане, окружение президента отделывается общими фразами о борьбе с коррупцией, кадровых перестановках в правоохранительных органах и наведении порядка в судебной системе. Об экономике особо никто не говорит. Но точно известно, что новая администрация президента будет продолжать переговоры с Международным валютным фондом и добиваться от него следующего транша.

Еще до первого тура президентских выборов Зеленский, будучи кандидатом, встречался с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йостом Люнгманом и заверил его в том, что в случае своего избрания намерен продолжать сотрудничество с МВФ.

В начале мая, уже после победы Зеленского, представители фонда сообщили, что поддерживают связь с новоизбранным президентом и в ближайшие недели МВФ направит миссию в Украину, которая обсудит реформы с новой АП.

При этом советники Зеленского рассчитывают на то, что миссия фонда примет положительное решение о выделении очередного транша. А замглавы НБУ Екатерина Рожкова считает, что деньги Украина получит уже в июне.

«Сотрудничество с МВФ будет продолжаться, так как есть высокая потребность в иностранной валюте. Только в мае мы должны выплатить по долгам почти $2 млрд. И аналогичная крупная выплата предстоит в октябре», — говорит Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера. О том, что Украине предстоит погасить пухлую пачку долгов, напомнил и еврокомиссар Йоханнес Хан, который 13 мая встречался с Зеленским в Киеве.

Но существует высокая вероятность, что МВФ приостановит финансирование в ожидании «перезагрузки» власти и предстоящих парламентских выборов. Кроме того, МВФ будет пристально оценивать выполнение условий меморандума. В части повышения коммунальных тарифов (цены на газ — в первую очередь), налоговой политики и т. д.

Есть еще один очень болезненный пункт — судебные тяжбы вокруг ПриватБанка. По одному из исков (о законности проведения инспекционной проверки Нацбанком в 2016 году) уже принято решение апелляционным судом в пользу частных акционеров ПриватБанка. Также ряд решений не в пользу НБУ принят судами первой инстанции. В МВФ раздражены перспективами возврата ПриватБанка прежним акционерам и выплат его экс-владельцам и связанным с ними кредиторам.

Как промежуточный вариант возможен пересмотр меморандума. И здесь как договорятся: или о смягчении некоторых условий (например, по налоговой реформе или тарифам), или, наоборот, о закручивании гаек. Прежде всего, что касается борьбы с коррупцией.

«Вообще, МВФ и долговая стратегия — это в первую очередь темы правительства и Национального банка. Президент в них участвует опосредованно», — напоминает советник Зеленского Дмитрий Разумков. Но почему-то ключевые решения МВФ принимал в последние годы после личных контактов Порошенко и исполнительного директора МВФ Кристины Лагард. Так что роль президента преуменьшать не станем.

КУРС — СВОБОДЕН

В части валютной либерализации и регулирования банковского рынка ничего кардинально не изменится. Хотя бы потому, что Нацбанк — самостоятельная и независимая боевая единица. Даже несмотря на то, что назначение главы НБУ без участия президента не проходит. Да и сам Зеленский сказал, что причин для смены руководства Нацбанка он пока что не видит. А срок полномочий действующего главы НБУ Якова Смолия заканчивается в 2025 году.

Сместить Смолия досрочно? Прецеденты были — в свое время Владимир Стельмах ушел по собственному желанию, но под давлением. Есть еще такие поводы, как наличие обвинительного решения суда, потеря деловой репутации, невыполнение должностных обязанностей в течение более чем четырех месяцев. Ни один из этих пунктов «пристегнуть» действующему главе НБУ Смолию сейчас нельзя.

Кстати, независимость НБУ работает и как защита от необдуманных и откровенно вредных инициатив. Как пример: заявление одного из советников Зеленского о том, что активная денежная эмиссия — отнюдь не грех, она не приводит к катастрофическим последствиям. Поэтому если нужно, то деньги можно напечатать и влить в экономику. Впрочем, по части эмиссии многое будет зависеть от готовности боссов НБУ говорить «нет» в ответ на такие предложения. Ну и от позиции МВФ, который жестко настаивает на независимости НБУ как института.

«Будут ли выведены еще какие-либо банки с рынка? Да, возможно, но второго этапа «банкопада» не ожидаем. Кроме того, мы выступаем за ускорение валютной либерализации», — рассказала Корреспонденту Виктория Страхова, советник Зеленского по банковской деятельности. Иными словами, каких-либо потрясений в финансовом секторе не планируется.

Курс? У НБУ сейчас достаточно резервов для сглаживания колебаний и даже для выплат по внешнему госдолгу. Но впереди новые объемные выплаты. И не забываем о риске нового глобального финансового кризиса, который может привести к резкому сокращению поступлений от экспорта и затруднениям при размещении новых гособлигаций. А значит — о риске дефицита валюты.

ПЛАТИМ, НЕ СТЕСНЯЕМСЯ

Для налогоплательщиков есть не очень приятная новость: снижения ставок налогов в обозримом будущем ждать не стоит. Более того, предстоит ужесточение администрирования и, возможно, повышение ставок отдельных налогов и сборов.

Как объясняет Даниил Гетманцев, советник Зеленского по налоговым вопросам, администрирование всех налогов должно проходить в электронном виде — от подачи отчетности вплоть до уплаты. Помимо этого, появится единый счет для уплаты всех налогов и сборов. Это удобно — такие изменения можно только приветствовать.

Но в команде Зеленского всерьез обсуждают запуск всеобщего декларирования физлицами доходов и имущественного положения. А также заполнение на старте так называемой нулевой декларации, которая будет сопровождаться уплатой специального налога на ранее скрытые доходы. Что освободит от ответственности за прежние уклонения. Подобная инициатива — отнюдь не нова. В 2016 году глава парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина анонсировала разработку законопроекта, который предусматривал проведение «нулевого» декларирования.

При всех декларируемых позитивных последствиях команда реформаторов стесняется признаваться, что такое декларирование является шагом на пути к механизму косвенного контроля доходов (по затратам), который применяется во многих странах Западной Европы, а также в США. То есть речь идет о попытке установить тотальный контроль за личными финансами физлиц.

Одновременно обсуждается возможность амнистии капиталов. Якобы крупные бизнесмены без последствий смогут раскрыть свои активы за пределами Украины, уплатив в бюджет порядка 5% «обеленного» капитала. Проблема лишь в том, что МВФ неоднократно выступал против любой налоговой амнистии. И непонятно, как подобные идеи укладываются в договоренности с фондом.

Корреспондент

«ПЛОХОЙ» ЕСВ

Из хорошего: штаб Зеленского уже готовит законопроект, который освобождает от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) предпринимателей, не ведущих деятельность. Напомним, что с 2016 года на «спящие» СПД была возложена обязанность платить ЕСВ. Гетманцев, сославшись на данные Государственной фискальной службы, заявил, что общий размер задолженности предпринимателей по ЕСВ на 1 января 2019 года составил 7,4 млрд грн. И большинство должников — это как раз СПД, которые физически не работают. К слову, по данным Opendatabot, размер долга по ЕСВ в апреле 2019 года составлял немногим более 2 млрд грн. И вторая цифра представляется в большей мере соответствующей реальности, чем первая.

Из плохого: у Зеленского пока не видят поводов для снижения ставок как ЕСВ, так и налога на доходы физлиц (НДФЛ). Более того, его советники заявляют, что ставка ЕСВ Украине — одна из самых низких в Европе [она составляет 22%]. Поэтому рассматривают идею с увеличением ставки ЕСВ (с этой инициативой Минсоцполитики выступило еще в январе). Также заговорили и о введения прогрессивной шкалы НДФЛ.

А вот налог на выведенный капитал продвигают. В штабе Зеленского решили пойти навстречу бизнесу и поддержать законопроект №8557 об НнВК. Так что дело теперь за парламентом. Если депутаты дотянут до осени, до выборов, то авторам придется вносить законопроект заново. Правда, опять-таки договорится администрация нового президента с МВФ по поводу налога на выведенный капитал или нет — вопрос. В свое время фонд по инициативе украинского министра финансов Александра Данилюка эту идею отверг. Сейчас Данилюк — один из ключевых советников Зеленского.

ЗА ГАЗ И КИЛОВАТТЫ

От всех требований, которые касаются снижения коммунальных тарифов, Зеленский сразу же открестился. Хотя по результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), почти 40% респондентов заявили, что в первые 100 дней президентства ждут от Зеленского именно снижения коммунальных тарифов.

Разумков охладил их пыл, напомнив, что это не прерогатива президента. И справедливости ради нужно сказать, что в предвыборной программе Зеленского о снижении коммунальных тарифов ничего сказано не было. Хотя публично он о такой проблеме говорил и атаковал прежнего президента по этому направлению очень активно.

По условиям меморандума с МВФ цены на газ (а они тянут за собой тарифы и на горячую воду, и на отопление) вообще должны расти. С апреля 2019 года цена на газ для населения привязана к его цене для промышленности. То есть, если газ для предприятий дешевеет, то и для населения он становится дешевле, и наоборот. Именно поэтому в мае частные потребители будут платить за 1 тыс. куб. м газа на 300 грн меньше, чем в апреле (8,3 тыс. грн/1 тыс. куб. м), а в июне — на 380 грн больше (8,6 тыс. грн/1 тыс. куб. м). С 1 января 2020 года, когда стоимость газа для населения полностью привяжут к ценам для промышленности, цена 1 тыс. куб. м голубого топлива может запросто превысить и 10 тыс. грн.

С тарифами на электроэнергию тоже нет определенности. Дело в том, что в 2019 году в Украине должен произойти отказ от регулируемого тарифа, что может привести к еще большему удорожанию киловатт-часов. Но Андрей Герус, советник Зеленского по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, выразил надежду, что запуск нового рынка электроэнергии удастся перенести на год-полтора, чтобы было время решить проблему колоссальных долгов населения за энергоресурсы.

К слову, по данным Госслужбы статистики, к началу 2019 года задолженность населения по оплате услуг ЖКХ достигла 56 млрд грн, что вдвое больше, чем годом ранее. Эта сумма, например, соизмерима с годовым объемом субсидий населению на оплату услуг ЖКХ.

ПЕНСИИ — КАК В ЕВРОПЕ?

О медицинской, образовательной и пенсионной реформе представители Зеленского говорят мало. В целом новая администрация президента готова поддерживать начатую Ульяной Супрун медреформу по принципу «деньги ходят за пациентом», но в ее адрес слышно немало критики. Прежде всего, за все еще низкие зарплаты медиков (в среднем по отрасли — 6 тыс. грн), за массовый отток медицинского персонала и за сокращение финансирования здравоохранения в целом. Что будут со всем этим делать? Пока непонятно. Не исключено, что реформу «тормознут» и займутся внедрением обязательного медстрахования.

Также у Зеленского поддерживают идею перехода к накопительной пенсионной системе. И признаются: денег на то, чтобы перекрыть миллиардные «дыры» в Пенсионном и других соцфондах, нет. Но, как и страховая медицина, двухуровневая пенсионная система — перспектива очень отдаленная. Лет через пять, не раньше. Только вот обязательства перед пенсионерами, в том числе по индексации пенсий, нужно выполнять уже сейчас. Как? Скорее всего, за счет того самого ужесточения администрирования налогов, увеличения поборов с налогоплательщиков и наращивания госдолга.

ЧТО ГОВОРЯТ СОВЕТНИКИ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

Дмитрий Разумков, советник по политическим вопросам

Сейчас я не готов отвечать по поводу нового меморандума с МВФ. Насколько я знаю, такой вопрос сегодня не стоит на повестке дня. А если мы говорим о сотрудничестве с фондом, то Украина как государство брала на себя определенные обязательства и мы в рамках международного сотрудничества должны их выполнять. В том числе и по кредитным ресурсам, которые были взяты у МВФ. Вопросами деятельности бизнеса в нашей стране в основном занимается правительство. Но если мы говорим о дерегуляции — это один из приоритетных пунктов в программе Владимира Зеленского и, используя право законодательной инициативы, он сможет его внедрять.

Виктория Страхова, советник по банковской деятельности

Мы поддерживаем политику свободного курсообразования, поскольку наша философия является либеральной. В Основных принципах денежно-кредитной политики — документе, который принимает и утверждает Совет НБУ, — закреплено, что НБУ будет придерживаться политики плавающего курса. То есть монетарная политика не будет направлена на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса. При этом НБУ может осуществлять валютные интервенции для сглаживания резких изменений валютного курса. Такой режим на данный момент является оправданным, в том числе из-за высокой степени долларизации как экономики, так и сознания населения.

Даниил Гетманцев, советник по налоговым вопросам

Мы поддерживаем разделение Государственной фискальной службы на налоговую и таможню. Однако это ничего не даст, если не будет системных изменений. Мы предлагаем поменять принцип в подходе к работе налоговой. Надо собирать не больше, а справедливо. Необходимо провести аудит управленческих процессов, внедрить систему KPI, привлечь новую «кровь» через набор выпускников профильных вузов. Нужно пересмотреть подходы к администрированию налогов. Это полная диджитализация всех процессов (кабинет налогоплательщика, электронный чек, уплата налогов на единый счет), единое окно на таможне и автоматический обмен налоговой информацией.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Олег Устенко, исполнительный директор фонда Блейзера

Стране нужны деньги, чтобы она сохраняла свою финансовую стабильность. Для этого нам требуются средства до конца 2019 года и на весь 2020 год. Это более $10 млрд, если учитывать торговый дисбаланс и внешние долги, которые нужно раздать. Поэтому единственное, что остается Украине, — получение кредитов. Она могла бы попытаться выйти на внешние рынки капитала, но ввиду низкого инвестиционно-кредитного рейтинга страны и угрозы срыва программы с МВФ цена займов может превысить 10% годовых. Поэтому МВФ просто необходим для выживания. Но фонд идет на сделку с определенными условиями, которые, прежде всего, касались антикоррупционной повестки дня. А ее, на мой взгляд, сознательно тормозила уходящая администрация Петра Порошенко.

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Forex Club

Есть высокая угроза того, что сотрудничество с МВФ будет приостановлено. Причин много. Во-первых, смена власти и грядущие парламентские выборы. Активно курсирующие слухи об отсутствии коалиции в Раде текущего созыва и намерениях нового президента осуществить роспуск ВР с проведением досрочных выборов будет еще одним фактором поставить на паузу выделение транша. Во-вторых, повышение цен на газ для населения и антикоррупционная реформа. В-третьих, отзыв посла США из Украины и разбирательства по вмешательству Украины в выборы в США в 2016 году могут тоже удержать фонд от выделения очередного транша.

Источник: korrespondent.net