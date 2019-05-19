Сутки на Донбассе: четыре обстрела, потерь нет

В воскресенье, 19 мая, от начала суток сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Новгородское; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у села Водяное.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник обстрелял позиции Объединенных сил два раза: из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Золотое-4; из крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новогригорьевка.

На провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Напомним, что на Донбассе за прошедшие сутки, 18 мая, в результате обстрелов со стороны сепаратистов четыре бойца операции Объединенных сил получили ранения.

Источник: korrespondent.net