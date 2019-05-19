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19. 05. 2019

Порошенко уволил главу АП и его зама

 
Президент Украины Петр Порошенко уволил Игоря Райнина с должности главы администрации президента, а Сергея Марченко с должности заместителя главы Администрации президента, соответствующие указы обнародованы на сайте президента.
 
"Освободить Райнина Игоря Львовича с должности главы Администрации президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в одном указе.
 
"Уволить Марченко Сергея Михайловича с должности заместителя главы Администрации Президента Украины", - говорится в другом документе.
 
 
Главой Администрации Президента Райнин был назначен 29 августа 2016 года, до этого он был главой Харьковской ОГА.
 
Марченко работал заместителем главы АП с августа 2018 года и отвечал за экономический блок вопросов, до этого он два года занимал должность заместителя министра финансов.
 
Напомним, ранее Порошенко уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка.
 
Порошенко всю последнюю неделю увольнял представителей своей команды с государственной службы. В пятницу, 17 мая, Порошенко подписал указ об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголка. Также он подписал ряд указов об освобождении от исполнения обязанностей своих внештатных советников.
 
20 мая в Киеве состоится инаугарация нового президента Украины Владимира Зеленского.
 
 
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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