Лента RSS
Подписаться на ленту
19 мая 2019, воскресенье, 23:50
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,33
19. 05. 2019

Порошенко уволил Турчинова

 
Президент Петр Порошенко уволил Александра Турчинова с должности секретаря СНБО, соответствующий указ от 19 мая опубликован на сайте президента.
 
"Освободить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.
 
Напомним, что Турчинов сам подал заявление об отставке 17 мая. Он связывает такое решение с прекращением полномочий действующего президента Петра Порошенко.
 
Ранее Порошенко уволил Игоря Райнина с должности главы Администрации президента, а Сергея Марченко с должности заместителя главы Администрации президента.
 
Порошенко всю последнюю неделю увольнял представителей своей команды с государственной службы. В пятницу, 17 мая, Порошенко подписал указ об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголка. Также он подписал ряд указов об освобождении от исполнения обязанностей своих внештатных советников.
 
20 мая в Киеве состоится инаугарация нового президента Украины Владимира Зеленского.
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Самые порядочные люди - экстрасенсы, они никогда не пользуются своими способностями, чтобы выиграть в лотерею!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Следите ли вы за «Евровидением»?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.