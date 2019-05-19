Порошенко уволил Турчинова

Президент Петр Порошенко уволил Александра Турчинова с должности секретаря СНБО, соответствующий указ от 19 мая опубликован на сайте президента.

"Освободить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

Напомним, что Турчинов сам подал заявление об отставке 17 мая. Он связывает такое решение с прекращением полномочий действующего президента Петра Порошенко.

Ранее Порошенко уволил Игоря Райнина с должности главы Администрации президента, а Сергея Марченко с должности заместителя главы Администрации президента.

Порошенко всю последнюю неделю увольнял представителей своей команды с государственной службы. В пятницу, 17 мая, Порошенко подписал указ об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголка. Также он подписал ряд указов об освобождении от исполнения обязанностей своих внештатных советников. 20 мая в Киеве состоится инаугарация нового президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: korrespondent.net