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19. 05. 2019

Зеленский прибыл на репетицию инаугурации


Новоизбранный президент Владимир Зеленский участвует в репетиции своей инаугурации, которая должна состояться в понедельник, 20 мая, сообщает Громадське.

Репетиция проходит в воскресенье вечером в правительственном квартале Киева.

Правоохранители ограничили движение транспорта в правительственном квартале и доступ к Верховной Раде вечером 19 мая.

В то же время доступ к Мариинскому парку, из которого Зеленский планирует начать свой путь к парламенту 20 мая, силовики не ограничивали, хотя его территорию также охраняют.

Володимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com/ByUGZQFTRr

— Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 19, 2019


В урядовому кварталі триває підготовка до інавгурації президента: Володимир Зеленський бере участь в репетиції церемонії поблизу будівлі Верховної Ради pic.twitter.com/PCSGaSVcy9

— Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 19, 2019


Напомним, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на понедельник, 20 мая. Новоизбранный президент пригласил всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию. 

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Источник: korrespondent.net

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