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19. 05. 2019

В Житомире сгорела заправка: есть пострадавшие


В Житомире на автозаправочной станции произошел пожар, пострадали два человека, огонь уничтожил четыре автомобиля, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
 
Сообщение о пожаре на АЗС по улице Восточной поступило в полицию днем 19 мая. Медицинская помощь понадобилась двум мужчинам, огнем было уничтожено конструкцию АЗС и четыре легковых автомобиля.
 
По предварительным данным, возгорание могло возникнуть во время проведения технических работ газозаправочного оборудования.
 
В результате пожара в больницу с термическими ожогами были доставлены два человека – житель Киева, 1972 г.р., и житель Черкасской области, 1962 г.р.
 
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Cмотрите фотогалерею: В Житомире сгорела заправка: есть пострадавшие




В Киеве привязали к столбу пьяного водителя, устроившего ДТП на заправке
 
Напомним, ранее в Киеве на автозапраке произошел взрыв, в результате погиб работник АЗС. 

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Источник: korrespondent.net

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