Марчук прекратил деятельность в Минском процессе

Завершающий каденцию президент Петр Порошенко освободил Евгения Марчука от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба главы государства вечером 19 мая.
Напомним, ранее Порошенко уволил своего пресс-секретаря, уполномоченного в минской группе и представителя в Верховной Раде. Кроме того, президент уволил Александра Турчинова с должности секретаря СНБО.
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Источник: korrespondent.net
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