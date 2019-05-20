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20. 05. 2019

Возле посольства США в Багдаде произошел взрыв

 
В правительственной "зеленой зоне" Багдада территория рядом с посольством США подверглась ракетному обстрелу, сообщает Al Arabiya.
 
По данным телеканала, в результате взрыва никто не пострадал. Ракета была запущена из района Аль-Гадир в восточной части Багдада в сторону "зеленой зоны". 

Иракские силовики закрыли правительственный район. Полиция разыскивает причастных к взрыву.
 
Напомним, ранее Госдеп США присвоил Ираку самый высокий уровень опасности и призвал американцев отказаться от поездок в эту страну. 
 
Вашингтон принял решение отозвать часть дипломатов, не отвечающих за чрезвычайные ситуации, из посольства в Багдаде.
 
В начале мая США направили на Ближний Восток дополнительные авианосцы и бомбардировщики, объяснив свои действия возможной угрозой со стороны Ирана.

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Источник: korrespondent.net

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