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20. 05. 2019

Землетрясение произошло у берегов Камчатки


У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает Геологическая служба США.
 
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 255 км к северо-западу от населенного пункта Усть-Камчатск.
 
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.
 
Напомним, 18 мая у границы Украины произошло землетрясение. 4 мая возле Курильских островов произошло сильное землетрясение.

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Источник: korrespondent.net

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