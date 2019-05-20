Землетрясение произошло у берегов Камчатки



У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает Геологическая служба США.



Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 255 км к северо-западу от населенного пункта Усть-Камчатск.



По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.



Напомним, 18 мая у границы Украины произошло землетрясение. 4 мая возле Курильских островов произошло сильное землетрясение.

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Источник: korrespondent.net