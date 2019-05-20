В Германии перевернулся автобус: более 60 человек пострадали



Вблизи немецкого Лейпцига перевернулся междугородний автобус, в котором находились 75 человек, сообщает Bild.



Инцидент произошел вечером 19 мая на трассе А9. Автобус следовал из Берлина в Мюнхен. В результате ДТП погиб один человек, семь получили серьезные травмы, 66 человек отделались легкими ушибами.



Пострадавших эвакуировали вертолетом. Движение на трассе перекрыто. По предварительным данным, водитель заснул за рулем.



Напомним, ранее в Чили почти 60 человек пострадали в ДТП с автобусом. В Сербии при ДТП с автобусом погибли четыре человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net