Самолет главы МИД Германии сломался в третий раз

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас прилетел с визитом в Болгарию с опозданием - в самолете, который его перевозит, обнаружилась поломка. Об этом сообщает Deutsche Welle, напоминая, что подобное случилось с Маасом уже в третий раз за последние три месяца.

“Глава МИД ФРГ Хайко Маас в воскресенье, 19 мая, не смог вовремя вылететь в Болгарию из-за поломки вспомогательной турбины самолета. Поломку устранили, однако в результате Маас прибыл из Берлина в Софию с визитом на час позднее запланированного”, - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что с правительственными самолетами Германии подобное случается все чаще.

Напомним, 1 апреля глава МИД Германии Хайко Маас опоздал на встречу в ООН из-за поломки самолета. Во время посадки у воздушного судна А340 Конрад Аденауэр производства европейского концерна Airbus лопнуло одно из колес шасси.

Ранее, в феврале, Маас из-за технической неисправности правительственного самолета не смог вылететь из столицы Мали Бамако. Тогда забирать немецкую делегацию из африканской страны пришлось другим правительственным самолетом А340 Теодор Гойс.

А в январе из-за проблемы с самолетом отложили вылет немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера из Эфиопии.

В ноябре прошлого года поломка Конрада Аденауэра стала причиной того, что канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена прервать полет в Аргентину на саммит Большой двадцатки.

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Источник: korrespondent.net