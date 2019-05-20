Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, ранен военный

За прошедшие сутки, 19 мая, сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что сепаратисты дважды применяли запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 100 мм и минометы калибра 82 мм. Противник также обстреливал из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе Троицкого, Павлополя, Чермалика, Марьинки, Красногоровки, Лебединского, Авдеевки, Водяного, Новогригорьевки. Также стреляли вблизи населенного пункта Золотое-4, Новгородское.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ", - говорится в сообщеннии.

Также сообщается, что от начала текущих суток 20 мая враг дважды обстрелял позиции сил ООС вблизи Гнутового и Старогнатовки. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Накануне сообщалось, что на Донбассе сепаратисты ранили четверых военных. Сепаратисты 18 раз обстреляли бойцов ООС, применив боевые машины пехоты и артиллерийские системы.

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Источник: korrespondent.net