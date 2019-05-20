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20. 05. 2019

Глава СБУ подал в отставку

Глава Служба безопасности Украины Васили Грицак подал в отставку. Соответствующее сообщение, содержащее заявление Грицака, в понедельник, 20 мая, опубликовано на официальном сайте СБУ.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ. Также сообщаю, что в установленном Военными уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями председателя СБУ и членами команды", - говорится в заявлении.

В своем заявлении Грицак также коротко перечисли свои достижения, ошибки и рассказал о потерях в СБУ.

Напомним, 9 мая президен Украины Петр Порошенко присвоил Грицаку звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда за "выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета".

Сегодня должна состояться инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

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Источник: korrespondent.net

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