Последние Указы. Порошенко уволил первого замглавы АП

Президент Украины Петр Порошенко уволил Виталия Ковальчука с должности первого заместителя главы Администрации Президента Украины. Соответствующий указ, датированный 19 мая, опубликован на официально сайте главы государства.
Другим указом, также датированным 19 мая, Порошенко освободил Ковальчука от обязанностей представителя президента при Кабинете Министров.
Напомним, накануне Порошенко уволил Александра Турчинова с должности главы Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Сегодня должна состояться инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Источник: korrespondent.net
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