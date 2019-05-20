Кинопремьеры недели: "Ядовитая роза" и "Алладин"

Триллер “Ядовитая роза” с Джоном Траволтой и Морганом Фрименом в главных ролях, итальянскую мелодраму “Сделано в Италии”, семейный приключенческий фильм культового режиссера Гая Риччи “Алладин”, где роль джинна исполнил Уилл Смит, фильм ужасов “Брайтбйорн”, драму “Ричард говорит “Прощай”, с Джонни Деппом в главной роли.

Ядовитая роза

Ядовитая роза / фото: youtube.com

Жанр: триллер

Режиссер: Франческо Синкуемани, Джордж Галло, Лука Джилберто

Актеры: Брендан Фрейзер, Фамке Янссен, Джон Траволта, Морган Фриман

Карсон Филлипс (Джон Траволта) - бывшая звезда футбола, но сегодня он переквалифицировался и работает частным детективом. Бывший спортсмен борется с депрессией с помощью алкоголя и азартных игр. Однажды ему поручают дело о пропаже людей.

Сначала, задание кажется ему пустяковым, но вскоре он понимает, что расследует серию кровавых преступлений. В числе подозреваемых неожиданно оказывается пропавшая давным-давно дочь-подросток Филлипса.

Сделано в Италии

Сделано в Италии / фото: youtube.com

Жанр: мелодрама

Режиссер: Лучано Лигабуэ

Актеры: Стефано Аккорси, Касия Смутняк, Фаусто Мария Шиараппа

Многие из нас ждут изменений в своей жизни, забывая при этом, кто кузнец собственного счастья. Рико - счастлив, к 50-годам у него есть хорошая работа, шикарный дом, любящая супруга Сара и несколько верных друзей.

Идиллия заканчивается в один миг...Рико оглянулся вокруг и видит, что живет в провинциальной глуши, работает на колбасном заводе - у мужчины начинается кризис среднего возраста. В результате его увольняют, Сара ему изменила, но благодаря поддержке сына Рико решает начать жизнь заново.

Алладин

Алладин / фото: youtube.com

Жанр: приключения, семейный

Режиссер: Гай Риччи

Актеры: Уилл Смит, Наоми Скотт, Мена Массуд

Фильм снят на студии Дисней по мотивам одоименного мультфильма. Алладин живет в Аграбе и промышляет воровством. Парень мечтает жениться на принцессе Жасмин. Тем временем коварный визирь Джафар стремится всеми возможными и невозможными путями завладеть волшебной лампой, в которой живет джинн.

С помощью способностей джинна визирь хочет сосредоточить в своих руках власть над городом. Но лампа надежно спрятана в пещере и доступ туда имеет только Алладин. Но парень об этом пока не знает.

Еще в 2016 году стало известно, что Гай Риччи возьмется за экранизацию “Алладина”. Первым актером, которого утвердили на роль в этом проекте был Уилл Смит. Он фантастически сыграл джина.

Брайтберн/Гори, гори ясно

Брайтберн/Гори, гори ясно / фото: youtube.com

Жанр: ужасы

Режиссер: Дэвид Яровески

Актеры: илізабет Бэнкс, Дэвид Денман, Мередит Хагнер, Мэтт Джонс

Супруги Брайеры всю жизнь мечтают о детях, но у них ничего не получается. Однажды недалеко от их дома падает метеорит и Тори первой оказывается на месте происшествия. На пепелище она находит младенца, приносит его домой и уговаривает мужа оставить ребенка, ведь он - “подарок небес”. Мальчика называет Брендоном.

Ребенок с раннего детства был очень странным и сторонился людей, у мальчика много сверх способностей, которые он не использует во благо. Инопланетное дитя, которое должно было стать супергероем, оказывается настоящим монстром.

Ричард говорит “Прощай”

Ричард говорит “Прощай” / фото: youtube.com

Жанр: комедийная драма

Режиссер: Уэйн Робертс

Актеры: Джонни Депп, Зоуи Дойч, Рон Ливингстон,

Последняя роль Джонни Деппа, в фильме он играет профессора, который узнает о своей смертельной болезни. Профессор Ричард вдруг осознает, что прожил свою жизнь совсем не так, как хотелось бы. Он принимает решение поступать вопреки всем правилам и стереотипам.

Он пускается во все тяжкие, ведет себя вызывающе, эпатирует публику. Чем закончится история?

Источник: korrespondent.net