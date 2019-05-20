Кличко приехал в Раду на инаугурацию на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко спешит на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде. Соответствующее видео было опубликовано на странице Кличко в Facebook.

"По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", - написал Кличко на своей странице в соцсети.

Городской голова приехал на электровелосипеде.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пешком пошел в Раду на инаугурацию.

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Источник: korrespondent.net