Лента RSS
Подписаться на ленту
20 мая 2019, понедельник, 10:35
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,33
20. 05. 2019

Кличко приехал в Раду на инаугурацию на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко спешит на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде. Соответствующее видео было опубликовано на странице Кличко в Facebook.

"По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", - написал Кличко на своей странице в соцсети. 

Городской голова приехал на электровелосипеде. 

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пешком пошел в Раду на инаугурацию. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Знаете ли вы, что если будильник ставить не на 07:00, а на 07:04, то к концу месяца вы накопите целых 2 часа сна.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Следите ли вы за «Евровидением»?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.