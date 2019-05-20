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20. 05. 2019

Зеленский пешком пошел в Раду на инаугурацию

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пешком отправился в Верховную Раду, где будет инаугурация, сообщает УНН.

Владимир Зеленский отправился из дома в Мариинском парке в Верховную Раду, где в 10:00 начнется торжественное заседание, на котором он должен принести присягу украинскому народу и официально вступить в должность главы государства.

 Зеленский идет в Раду на инаугурацию

В парке есть сторонники Зеленского, которые также пошли в ВР.

Напомним, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на понедельник, 20 мая. Новоизбранный президент пригласил всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию. 

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Источник: korrespondent.net

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