Трамп: Американские компании уходят из Китая

Президент США Дональд Трамп рассказал об уходе американских компаний из Китая в другие страны Азии в связи с ростом ввозных пошлин на китайские товары. Об этом он сказал в интервью Fox News, опубликованном 20 мая.

По словам Трампа, у США и Китая был очень хороший вариант торгового соглашения, но в Пекине решили все поменять.

"Я сказал: о'кей, тогда мы поднимем пошлины", - рассказал американский президент.

Он также раскритиковал бывшего вице-президента Джо Байдена, который будет баллотироваться в президенты США, за позицию по Китаю.

"Он заявил, что Китай нам не конкурент. А Китай - это очень мощный конкурент. Они весь мир хотят захватить", - сказал Трамп.

9-10 мая прошел новый раунд торговых переговоров, который завершилися решением президента Трампа ввести пошлины на все товары из КНР.

Пекин ответил повышением тарифов и объявил о "народной торговой войне".

Вскоре Трамп подписал указ о введении в США режима чрезвычайной ситуации и запретил Huawei.

18 мая министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео поставил одно условие для успешных торговых переговоров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net