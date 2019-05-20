Лента RSS
Подписаться на ленту
20 мая 2019, понедельник, 11:51
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,33
20. 05. 2019

Трамп: Американские компании уходят из Китая

Президент США Дональд Трамп рассказал об уходе американских компаний из Китая в другие страны Азии в связи с ростом ввозных пошлин на китайские товары. Об этом он сказал в интервью Fox News, опубликованном 20 мая.

По словам Трампа, у США и Китая был очень хороший вариант торгового соглашения, но в Пекине решили все поменять.

"Я сказал: о'кей, тогда мы поднимем пошлины", - рассказал американский президент.

Он также раскритиковал бывшего вице-президента Джо Байдена, который будет баллотироваться в президенты США, за позицию по Китаю.

"Он заявил, что Китай нам не конкурент. А Китай - это очень мощный конкурент. Они весь мир хотят захватить", - сказал Трамп.

9-10 мая прошел новый раунд торговых переговоров, который завершилися решением президента Трампа ввести пошлины на все товары из КНР.

Пекин ответил повышением тарифов и объявил о "народной торговой войне".

Вскоре Трамп подписал указ о введении в США режима чрезвычайной ситуации и запретил Huawei.

18 мая министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео поставил одно условие для успешных торговых переговоров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Знаете ли вы, что если будильник ставить не на 07:00, а на 07:04, то к концу месяца вы накопите целых 2 часа сна.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Следите ли вы за «Евровидением»?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.