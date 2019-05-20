Зеленский - украинцам: Я сделаю все, чтобы вы не плакали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ранее старался делать все, чтобы украинцы улыбались, а теперь - сделает все, чтобы не плакали. Соответствующее заявление он озвучил в ходе своей инаугурационной речи

"И напоследок, очень коротко. Дорогой народ, в течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я так чувствовал сердцем. Это была не только моя работа, правда - это была моя миссия. Следующие пять лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо", - пообещал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский вступил в должность президента. Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Он получил гербовую печатку, булаву и удостоверение главы государства.

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Источник: korrespondent.net