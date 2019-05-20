Лента RSS
Подписаться на ленту
20 мая 2019, понедельник, 11:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,33
20. 05. 2019

Регулятор прогнозирует снижение цен на электроэнергию

Введение рынка электроэнергии с 1 июля позволит в будущем снизить цены на электроэнергию, считает член Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики Дмитрий Коваленко. Об этом он сказал в интервью программе Перша шпальта.

"Такое расширение рынка, безусловно, даст возможность увеличить конкуренцию, снизить цены в будущем. Кроме того, это предоставит большое количество услуг для потребителей, что на сегодняшний день уже общепринятая практика в Европе", - отметил представитель регулятора.

По его словам, введение новой модели рынка выгодно в том числе европейским энергетическим трейдерам и поставщикам, которые таким образом смогут работать на украинском рынке электроэнергии. Коваленко уверен также, что это позволит улучшить инвестиционный климат и привлечь дополнительные инвестиции.

"Безусловно, новые технологии, новые системы взаимоотношений должны улучшить для потребителя как цену предложение, так и обслуживание", - уверен он.

Коваленко также напомнил, что рынок электроэнергии должен заработать уже с начала июля.

Ранее схожее мнение по рынку электроэнергии выразил министр энергетики Игорь Насалик. Глава Минэнерго также считает, что вступление в силу новых правил на рынке электроэнергии приведет к снижению тарифов. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Знаете ли вы, что если будильник ставить не на 07:00, а на 07:04, то к концу месяца вы накопите целых 2 часа сна.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Следите ли вы за «Евровидением»?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.