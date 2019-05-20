Регулятор прогнозирует снижение цен на электроэнергию

Введение рынка электроэнергии с 1 июля позволит в будущем снизить цены на электроэнергию, считает член Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики Дмитрий Коваленко. Об этом он сказал в интервью программе Перша шпальта.

"Такое расширение рынка, безусловно, даст возможность увеличить конкуренцию, снизить цены в будущем. Кроме того, это предоставит большое количество услуг для потребителей, что на сегодняшний день уже общепринятая практика в Европе", - отметил представитель регулятора.

По его словам, введение новой модели рынка выгодно в том числе европейским энергетическим трейдерам и поставщикам, которые таким образом смогут работать на украинском рынке электроэнергии. Коваленко уверен также, что это позволит улучшить инвестиционный климат и привлечь дополнительные инвестиции.

"Безусловно, новые технологии, новые системы взаимоотношений должны улучшить для потребителя как цену предложение, так и обслуживание", - уверен он.

Коваленко также напомнил, что рынок электроэнергии должен заработать уже с начала июля.

Ранее схожее мнение по рынку электроэнергии выразил министр энергетики Игорь Насалик. Глава Минэнерго также считает, что вступление в силу новых правил на рынке электроэнергии приведет к снижению тарифов.

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Источник: korrespondent.net