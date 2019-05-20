Супрун отказалась уходить в отставку

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не намерена уходить в отставку, сообщают Українські Новини.

Она отметила, новый состав Кабинета Министров будет сформирован, скорее всего, после выборов в Верховную Раду.

Также Супрун добавила, что готова проводить реформы системы здравоохранения, поскольку нужно принять много изменений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству уйти в отставку. Уже стало известно, что министр обороны Степан Полторак подал в отставку.

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Источник: korrespondent.net