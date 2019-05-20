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20. 05. 2019

Трамп пригрозил Ирану "официальным концом"

Американский президент Дональд Трамп предостерег власти Ирана от провокационных действий и угроз в отношении США.

"Если Иран хочет воевать, то Ирану официально наступит конец. Никогда больше не угрожайте США!", - написал Трамп на своей странице в Twitter 19 мая.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2019
 

Кроме того, в интервью Fox News, опубликованном 20 мая, Трамп заявил, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия.

"Бывают ситуации, как в Иране - нельзя позволить им обладать ядерным оружием", - сказал Трамп.

При этом американский президент уточнил, что не хочет воевать с Ираном.

"Война убивает людей и это самое важный аргумент против", - сказал Трамп.

В начале мая Иран отказался выполнять часть договоренностей по ядерной сделке.

Позже в Персидском заливе произошло обострения ситуации вокруг Ирана и США сосредоточили в этом регионе как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в свою очередь, говорил, что Иран не намерен вести войну с США, но продолжит сопротивление Вашингтону.

Подробно об обострении вокруг Ирана в материале Атака на Саудовскую Аравию: почему дорожает нефть.

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Источник: korrespondent.net

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