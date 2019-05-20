В ЦИК прокомментировали роспуск Рады

После начала избирательной кампании ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс, отмечает секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая.

"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ президента о роспуске Верховной Рады, со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе", - сказала она.

При этом заместитель главы фракции Народный фронт Виктория Сюмар считает сомнительной юридическую сторону решения президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

"Юридически, я думаю, что основания, мягко говоря, очень сомнительны", - сказала она журналистам после инаугурации Зеленского.

Представитель Народного фронта Игорь Котвицкий отметил, что у него нормальное отношение к роспуску Рады. "Нормальное отношение. Вариантов нет, будем идти на выборы. Абсолютно", - сказал он.

Также Котвицкий добавил, что будет ребрендинг партии, и Народный фронт пойдет на выборы с новым названием.

По словам первого заместителя председателя БПП Игоря Кононенко, это право президента распускать парламент, сообщает Украинская правда.

"Это право президента, он им воспользовался, поэтому будем готовиться к досрочным парламентским выборам", - сказал он.

На вопрос, будет ли он баллотироваться, Кононенко сказал: "Я не знаю, я посмотрю, буду ли баллотироваться".

На вопрос, будет ли парламент как-то бороться с таким решением, представитель БПП ответил: "А зачем? Давайте жить в правовом государстве".

Вместе с тем, нардеп из фракции БПП Иван Винник пояснил, что заявление Зеленского с трибуны о роспуске Рады не запускает избирательный процесс – для этого нужен указ президента.

"Наверное, стране придется готовиться к выборам, при условии, что такой указ будет подписан и обнародован. Потому что само по себе заявление президента Зеленского с трибуны не запускает избирательный процесс, его запускает официально подписанный и опубликованный указ президента о назначении досрочных выборов", - сказал Винник.

Он также добавил, что "дискуссия относительно законности в данном случае не имеет никакого отношения к выборам, которые, наверное, могут состояться 14 июля".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

"Было весело". Что Зеленский сказал на инаугурации

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Источник: korrespondent.net