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20. 05. 2019

Зеленский поцеловал Кошевого под Радой

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего шествия к Верховной Раде поцеловал своего друга и коллегу из 95 Квартала Евгения Кошевого.

Зеленский поцеловал Кошевого в голову. Чтобы сделать это Зеленскому пришлось подпрыгнуть.

Ранее сообщалось, что 95 квартал прибыл на инаугурацию Зеленского. Комики появились в Верховной Раде, чтобы поддержать своего бывшего коллегу на инаугурации президента.

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Источник: korrespondent.net

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