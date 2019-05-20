Зеленский поцеловал Кошевого под Радой

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего шествия к Верховной Раде поцеловал своего друга и коллегу из 95 Квартала Евгения Кошевого.
Зеленский поцеловал Кошевого в голову. Чтобы сделать это Зеленскому пришлось подпрыгнуть.
Ранее сообщалось, что 95 квартал прибыл на инаугурацию Зеленского. Комики появились в Верховной Раде, чтобы поддержать своего бывшего коллегу на инаугурации президента.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость