Порошенко, Гройсман и Парубий проводят совещание - нардеп

После инаугурационной речи Владимира Зеленского, в которой он заявил, в частности, о роспуске Верховной Рады, в кабинете спикера проходит встреча экс-президента Петра Порошенко, главы ВР Андрея Парубия и премьера Владимира Гройсмана. Об этом написал в своем Telegram-канале нардеп Сергей Лещенко.

"Президент Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной Рады. Новость стала холодным душем для большинства депутатов. До проведения досрочных выборов Зеленский также призвал принять новые законы о выборах, об отмене депутатской неприкосновенности, о незаконном обогащении. После окончания инаугурации в кабинете спикера Андрея Парубия собрались премьер-министр Владимир Гройсман и бывший президент Петр Порошенко. Они собрались думать, что делать дальше", - заявил Лещенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

"Было весело". Что Зеленский сказал на инаугурации

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Источник: korrespondent.net