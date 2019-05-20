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20. 05. 2019

В Киеве неизвестные заблокировали здание квалификационной комиссии судей

Неизвестные окружили здание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и заблокировали ее работу.Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККС в Facebook.

"Сегодня 20 мая, с самого утра, около 20 неизвестных спортивной внешности окружили по периметру и заблокировали вход в здание Высшей квалификационной комиссии судей Украины ряду сотрудников и членов Комиссии. Таким образом, сегодня работа ВККСУ в пленарном составе заблокирована, проведение квалификационного оценивания сорвано", - сказано в нем.

Неизвестные назвались "общественными активистами", но отказались указать общественную организацию или предъявить документы, подтверждающие правдивость их слов.

Об инциденте в 8:40 сообщено Национальной полиции.

ВККС подчеркивает, что такие действия подрывают деятельность судебной власти и фактическую реализацию изменений в ней, которые удалось в последнее время достичь Украины совместно с международными партнерами.

Ранее сообщалось, что главу квалификационной комиссии судей лишили полномочий. Окружной админсуд Киева запретил Сергею Козьякову выполнять полномочия председателя ВККС.

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Источник: korrespondent.net

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