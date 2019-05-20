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20. 05. 2019

В МВД рассказали о церемонии инаугурации

За процессом инаугурации президента Украины Владимира Зеленского на площади возле Верховной Рады наблюдали около 3 тысяч граждан, нарушений правопорядка не зафиксировано, сообщает пресс-служба МВД.

Полицейские, спасатели и нацгвардейцы скоординировали все силы и средства во время подготовки и проведения инаугурации нового президента Украины.

"Во время массовых мероприятий безопасность и общественный порядок обеспечивали 3500 правоохранителей. Подразделения МВД работают в усиленном режиме. Ситуация контролируемая, нарушений правопорядка не зафиксировано", - отметил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

"За процессом инаугурации на площади возле Верховной Рады наблюдали около 3000 граждан", - указали в ведомстве.

Сергій Яровий: Під час інавгурації Президента правопорядок забезпечували 3⃣5⃣0⃣0⃣ правоохоронців. https://t.co/5OqzLKhZE9 pic.twitter.com/Ja4BRnPg38

— МВС України (@MVS_UA) 20 мая 2019 г.

Сегодня, 20 мая 2019 года, состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей речи он заявил, что распускает Верховную Раду текущего созыва.

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Источник: korrespondent.net

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