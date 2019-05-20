Погода на неделю: в Украину идут дожди и похолодание

Во всех областях Украины в течение рабочей недели 20-24 мая пройдут дожди с грозами, при этом температура воздуха снизится на несколько градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр в понедельник, 20 мая.

Так, сегодня на западе Украины ожидаются небольшие дожди с грозами, в остальных регионах переменная облачность. В большинстве областей дневная температура составит от +21 до +27 градусов днем и +13...+15 ночью.

В Киеве без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с, температура воздуха днем прогреется до +27, а ночью столбик термометра опустится до +13.

Во вторник, 21 мая, в большинстве областей небольшие дожди с грозами при дневной температуре +16...+24 градусов тепла. На востоке и юге – без осадков, днем столбик термометра поднимется до +25.

В Киеве днем и ночью кратковременный дождь, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура днем +22...+24, а ночью +12..+14.

В среду, 22 мая, уже по всей территории Украины прогнозируют дожди и грозы. Дневная температура составит от +16 до +21 градусов, на юге до +23.

В Киеве пройдет дождь, ветер изменится на юго-западный 5-10 м/с, температура днем +19...+21, ночью ожидается +12..+14.

В четверг, 23 мая, по всей территории страны прогнозируются дожди и грозы, за исключением Крыма – там сохранится солнечная погода. На Западной Украине температура днем опустится до +17..+19, в центре и на севере термометр покажет +20..+22. Теплее всего будет на востоке и юге +22..+26.

В Киеве ожидается дождь, ветер юго-западный 5-10 м/с, температура днем +21...+23, ночью похолодает до +11..+13.

В пятницу, 24 мая, на всей территории Украины будут продолжаться небольшие дожди с грозами. Дневная температура воздуха составит от +17 на западе и до +25 – в южных регионах.

В Киеве снова пройдет дождь, ветер юго-западный 5-10 м/с, дневная температура +21...+23, ночью ожидается +11..+13.

Напомним, 17 мая метеорологи заявили о начале лета в Киеве. Оно пришло в столицу Украины на один день раньше среднестатистических показателей. Ранее всего за 139 лет наблюдения оно начиналось в 1996 году – 22 апреля, а позднее всего – в 1990 и 2001 годах – 7 июня.

Также сообщалось, что климатические изменения привели к тому, что лето в Украине стало значительно короче.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net