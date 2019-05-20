Меркель поздравила Зеленского с инаугурацией

Представитель немецкого кабинета министров Мартина Фиц заявила, что канцлер Германии Ангела Меркель поздравляет президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией. Об этом сказала Фиц журналистам в Берлине в понедельник, передает Интерфакс.

"Канцлер поздравляет господина Зеленского с инаугурацией. Он вступает в должность в соответствии с демократическим мандатом", - сказала Фиц.

Она подчеркнула, что отношения Германии и Украины "остаются тесными", и ФРГ и дальше продолжит оказывать Украине поддержку в развитии и реформировании.

Даты предстоящей встречи Меркель и Зеленского она, однако, назвать не смогла. По ее словам, встреча состоится "в скором времени". "Точной даты я пока назвать не могу", - сказала Фиц.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также поздравила Зеленского с вступлением в должность президента Украины и указала, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с ним и его администрацией.

"Поздравления Владимиру Зеленскому с его вступлением сегодня в должность нового Президента Украины. Великобритания будет и впредь поддерживать реформы, безопасность и процветание Украины, и я с нетерпением жду тесного сотрудничества с вами и вашей администрацией", - отметила Тереза Мэй.

Напомним,бывший президент Украины Петр Порошенко посетил Меркель в Берлине перед вторым туром выборов президента - 12 апреля. После того Меркель дважды звонила новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

Меркель пригласила Зеленского в Берлин

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Источник: korrespondent.net