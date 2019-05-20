В Молдове объяснили отсутствие премьера на инаугурации

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы пояснило, почему премьер-министр Павел Филип не прибыл на церемонию инаугурации Владимира Зеленского.
В своем заявлении министерство объяснило замену "состоянием здоровья" премьер-министра. "Киевская власть направила приглашение принять участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины премьер-министру Республики Молдова, который по состоянию здоровья не может присутствовать на мероприятии", - говорится в сообщении.
Ранее анонсировалось, что церемонию посетит именно Филип. Однако вместо него в зале украинского парламента во время присяги Зеленского присутствовал глава МИД Молдовы.
Напомним, делегация США во главе с министром энергетики Риком Перри привезла президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от Дональда Трампа.
Как сообщалось, в Кремле не стали поздравлять Зеленского с инаугурацией.
Инаугурация Зеленского: онлайн
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Источник: korrespondent.net
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