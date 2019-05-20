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20. 05. 2019

В Молдове объяснили отсутствие премьера на инаугурации

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы пояснило, почему премьер-министр Павел Филип не прибыл на церемонию инаугурации Владимира Зеленского.

В своем заявлении министерство объяснило замену "состоянием здоровья" премьер-министра. "Киевская власть направила приглашение принять участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины премьер-министру Республики Молдова, который по состоянию здоровья не может присутствовать на мероприятии", - говорится в сообщении.

Ранее анонсировалось, что церемонию посетит именно Филип. Однако вместо него в зале украинского парламента во время присяги Зеленского присутствовал глава МИД Молдовы.

Напомним, делегация США во главе с министром энергетики Риком Перри привезла президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от Дональда Трампа.

Как сообщалось, в Кремле не стали поздравлять Зеленского с инаугурацией.

Инаугурация Зеленского: онлайн

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Источник: korrespondent.net

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