Зеленский пригласил глав фракций на переговоры

Президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций Верховной Рады провести во вторник утром в администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента. Об этом сообщил в понедельник, 20 мая, лидер фракции Самопомич Олег Березюк агентству Интерфакс-Украина.

"Завтра в 10 часов в Администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента", – сказал Березюк.

Руководители депутатских фракций Верховной Рады сейчас собрались на совещание в кабинете спикера Андрея Парубия, где обсуждают заявление Зеленского о намерении досрочно прекратить полномочия парламента 8-го созыва. Об этом Укринформу сообщили информированные источники в парламенте.

"Сейчас руководители всех фракций - в кабинете Парубия. Там продолжается совещание по вопросу роспуска парламента. Как долго продлится это обсуждение - пока неизвестно", - рассказал собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

"Было весело". Что Зеленский сказал на инаугурации

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net