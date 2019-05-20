Российский суд оставил в СИЗО украинских моряков

Суд в Москве отклонил жалобу на продление ареста четырех из 24 украинских моряков, сообщают российские СМИ.

"Постановление оставили без изменений. Был изменен порядок расчета дней, проведенных под стражей, это технический вопрос, фигуранты остаются в СИЗО до 24 июля", - сказал адвокат Владислава Костышина Олег Елисеев.

Заседание проходило в закрытом режиме. Таким образом, Виктор Беспальченко, Владимир Варимес, Владислав Костышин и Сергей Чулиба останутся в СИЗО, как и постановил в апреле продлявший арест Лефортовский районный суд Москвы.

Ранее материал был возращен в суд первой инстанции для устранения препятствий из-за несоответствующего перевода с русского языка на украинский.

Напомним, что 17 апреля суд РФ продлил арест моряков до июля, несмотря на то, что до этого ряд стран потребовали от России освобождения украинских моряков.

Как сообщалось, 10 мая в Международном морском трибунале по морскому праву состоялись слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Решение ожидается ориентировочно 25 мая.

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Источник: korrespondent.net