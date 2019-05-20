Сербская Церковь отказалась признать ПЦУ

На официальном сайте Сербской патриархии появился релиз решений Архиерейского собора, заседание которого проходило с 9 по 18 мая, сообщает Cerkvarium.

"В нем объявлено, что СПЦ не признает "парацерковную структуру" в Украине, которую она считает до сих пор "церковным расколом", а решение Вселенского патриарха предоставить автокефалию - "неудачной попыткой решить проблему "через колено", в одностороннем порядке, без диалога с УПЦ МП и РПЦ и без всеправославных консультаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Собор "пожаловался" на другие проблемы, которые постигли Сербскую Церковь: неравная борьба с государствами за сохранение Косово и Метохии; враждебность и дискриминация СПЦ в странах бывшей Югославии, особенно в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и особенно Черногории; неканоническое вторжение румынских епископа и священника на каноническую территорию СПЦ в Восточной Сербии; рост численности различных раскольников и сектантов и т.п.

Как сообщает Cerkvarium, это решение архиерейского собора СПЦ принято на фоне визита архиепископа Кипра Хризостома в Белград, где он обсуждал с патриархом Иринеем вопрос признания ПЦУ.

В начале января 2019 года вновь образованная церковь получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Киевского патриархата не существует - Минкульт

Ранее Филарет заявил, что юридически Киевский патриархат продолжает существовать и он остается его действующим иерархом. Свой отказ от УПЦ КП на Соборе 15 декабря 2018 патриарх назвал "чисто ситуативным", так как это было требование Вселенского патриархата, для получения Томоса об автокефалии.

Также Филарет обвинил главу ПЦУ Епифания в нарушении устных соглашений, согласно которым, тот якобы должен был передать руководство новосозданной церкви Филарету.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net