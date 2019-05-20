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20. 05. 2019

Зеленский пешком пришел на Банковую

Президент Владимир Зеленский пешком пришел к зданию Администрации главы государства, что на улице Банковой. Об этом сообщает Укринформ.

Зеленский в сопровождении около сотни человек прошел от Мариинского дворца к Администрации Президента. 

Возле администрации президента были открыты ворота металлического забора, и все желающие смогли пройти к админзданию.

Зеленский вошел в здание администрации президента Украины под приветственные возгласы своих сторонников.

Зеленский прибыл на Банковую в окружении охраны и своих соратников – советника по политическим вопросам Дмитрия Разумкова, идеолога Руслана Стефанчука и Андрея Богдана.

Перед этим Зеленский провел в Мариинском дворце прием глав иностранных делегаций.

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Источник: korrespondent.net

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