Зеленский пешком пришел на Банковую

Президент Владимир Зеленский пешком пришел к зданию Администрации главы государства, что на улице Банковой. Об этом сообщает Укринформ.

Зеленский в сопровождении около сотни человек прошел от Мариинского дворца к Администрации Президента.

Возле администрации президента были открыты ворота металлического забора, и все желающие смогли пройти к админзданию.

Зеленский вошел в здание администрации президента Украины под приветственные возгласы своих сторонников.

Зеленский прибыл на Банковую в окружении охраны и своих соратников – советника по политическим вопросам Дмитрия Разумкова, идеолога Руслана Стефанчука и Андрея Богдана.

Перед этим Зеленский провел в Мариинском дворце прием глав иностранных делегаций.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net