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20. 05. 2019

Сайт о выборах в ЕC показал Украину без Крыма

Европейский сайт Europe Elects, который занимается агрегированием данных предвыборных социологических исследований и опросов, опубликовал карту Украины без Автономной республики Крым.

Так, при нажатии на карту России в одной из визуализаций четко видно, что Крым принадлежит этой стране. Также указана граница между Украиной и аннексированным полуостровом.

Фото: скриншот 
 

Ранее в киевском аэропорту Борисполь показали видео с картой Украины без Крыма. Известно, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило на предприятие из Министерства информполитики.

Также французское информационное агентство Agence France-Presse опубликовало карту мира, на которой аннексированный Крым обозначен одним цветом с Россией.

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Источник: korrespondent.net

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