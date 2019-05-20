Климкин поздравил Зеленского с началом президенства

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией и отметил важность двойного гражданства для украинцев за границей.

"Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность и началом президентства! Приятно, что в своей инаугурационной речи он вспомнил одну из моих любимых тем - вопрос двойного гражданства для заграничных украинцев, которые готовы помогать менять страну", - отметил министр в Facebook.

Он добавил, что двойное гражданство для украинцев - необходимый и адекватный шаг.

"Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным. Но, в который раз подчеркну, что в случае наличия гражданства страны-агрессора — только после деокупации Крыма и Донбасса. Это абсолютный must", - отметил министр.

Отметим, ранее Зеленского уже поздравил королева Елизавета II, немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Литвы Даля Грибаускайте.

Напомним, 17 мая Климкин объявил об отставке и о планах идти в Верховную Раду с новой командой.

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Источник: korrespondent.net