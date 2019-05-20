Ограбление банка на Полтавщине: банкир стал подозреваемым

Полиция раскрыла резонансное разбойное нападение на банкира в городе Кобеляки, во время которого нападавший завладел крупной суммой денег. Об этом сообщает управление Нацполиции в Полтавской области в понедельник, 20 мая.

Правоохранители установили, что разбой был инсценировкой, в котором свою роль сыграл и сам 50-летний "пострадавший".

Кроме директора филиала банка, в совершении разбойного нападения подозреваются двое мужчин – 50 и 39 лет.

Злоумышленников задержали. Им объявлены подозрения в совершении преступления по статье о разбое (ч.4 ст.187 УК Украины), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Деньги, маски и другие вещественные доказательства изъяты. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 14 мая стало известно об ограблении отделения банка в Кобеляках. При этом директора учреждения ударили по голове на пороге здания. После этого грабитель "болгаркой" открыл сейф, из которого забрал 1,4 млн гривен.

Позже появилось видео ограбления банка в Кобеляках.

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Источник: korrespondent.net