В Кремле заявили, что продолжат переговоры с Медведчуком

Президент РФ Владимир Путин продолжит взаимодействие с Виктором Медведчуком, если он со своей стороны сможет реализовать гуманитарные инициативы, в том числе по вопросу удерживаемых лиц на Донбассе, заявил 20 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Он остается таким, это человек, у которого есть контакт с Владимиром Путиным, и, конечно, этот контакт, в любом случае, будет продолжаться. И если Медведчук сможет, скажем так, с украинской стороны, вот эти вот свои инициативы, гуманитарные инициативы, очень нужные инициативы, действительно эффективно реализовывать, то, безусловно, можно сказать, что эта работа его будет продолжаться", - заявил Песков, отвечая на вопрос, останется ли Виктор Медведчук человеком, с которым напрямую контактирует Владимир Путин.

Ранее Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом возврата пленных из Донбасса независимо от позиции новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что ранее Порошенко обратился к СБУ с поручением рассмотреть возможность отстранения Виктора Медведчука от выполнения функций по освобождению заложников.

Порошенко: Встречи с Медведчуком прекращены

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Источник: korrespondent.net