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20. 05. 2019

Глава госслужбы занятости арестован за взятку

Главу государственной службы занятости Валерия Ярошенко арестовали за попытку получить взятку. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщила сотрудница Департамента защиты экономики Нацполиции Наталья Калиновская в Facebook. 
 
 
"И.о. главы Государственной службы занятости избрана мера пресечения: содержание под стражей с возможностью внесения залога 20 млн грн", - написала она.
 
Как сообщалось, на прошлой неделе военная прокуратура задержала группу должностных лиц во главе с Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения. Чиновников задержали при получении около полмиллиона гривен.
 
При этом СМИ сообщали об обысках в кабинетах у и.о. главы Госслужбы занятости, у начальника управления информационных ресурсов Игоря Щербика, а также у начальника управления организации материально-технического обеспечения Андрея Сидоренко.
 

"И.о. главы Государственной службы занятости избрана мера пресечения: содержание под стражей с возможностью внесения залога 20 млн грн", - написала она.

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Источник: korrespondent.net

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